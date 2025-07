La Fiorentina riceve una proposta per Christensen: un club austriaco lo vorrebbe in prestito. I dettagli

La situazione dei portieri della Fiorentina è decisamente cambiata rispetto alla scorsa stagione. Pietro Terracciano ha ufficialmente salutato il club viola per accasarsi al Milan, lasciando il ruolo di vice De Gea a Tommaso Martinelli. E Christensen? Tornato dai mesi in prestito alla Salernitana, la sua partenza appare imminente in attesa di offerte. Ed è finalmente apparso un club interessato.

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, lo Sturm Graz è fortemente interessato a Oliver Christensen. Il club austriaco ha presentato la propria proposta ufficiale alla Fiorentina: vorrebbe il portiere danese in prestito. Contatti tra le parti in corso, la trattativa è avviata.