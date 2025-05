L'ex centrocampista della Fiorentina Fabio Rossitto ha parlato a TMW delle ultime vicende di casa viola: “Le dimissioni di Palladino mi hanno sorpreso fino a un certo punto. Si percepiva tensione, insofferenza, e sinceramente mi chiedevo fino a quando si potesse andare avanti così. Palladino ha fatto un buon lavoro, ma Firenze è una piazza che ti logora se non ti senti apprezzato”.

“Di Francesco è uno dei più bravi in assoluto”

Sul nuovo allenatore: “Magari la società sceglierà un nome a sorpresa. Io personalmente voto per Di Francesco, che viene considerato poco perché è retrocesso due volte ma bisogna considerare le squadre che aveva in mano. Credo che sul campo sia uno dei più bravi in assoluto, lo vedrei molto bene a Firenze".

“La Fiorentina è sulla strada giusta”

Infine Rossitto ha aggiunto: “Per alzare l'asticella la Fiorentina deve puntare sui giovani e confermare i giocatori più importanti. Serve la mentalità giusta, ci vuole tempo. Sicuramente la guida tecnica dovrà dettare una linea ben precisa, ma credo che la Fiorentina sia sulla buona strada. C'è già una struttura importante tra Viola Park e il nuovo Franchi, vedo una società in crescita”.