Prime prove di rientro per Kessié: l'ivoriano è stato proposto a un'altra big di Serie A, che ha però rifiutato

Franck Kessié torna a essere accostato ad un papabile rientro in Serie A: su di lui c'è l'interesse acceso di Fiorentina e Juventus, ma l'ivoriano è stato proposto anche a un'altra big del nostro campionato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe 1996 sarebbe stato proposto anche alla Roma del neo-arrivato Gasperini, che aveva individuato Rios come rinforzo prima che quest'ultimo preferisse il Benfica. Gasperini, tuttavia, ha fatto sapere di non essere interessato: Fiorentina che rimane all'erta.