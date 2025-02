Pablo Marì ancora alle prese con il guaio muscolare di Monza, ma dietro è pronto a tornare Comuzzo

La Nazione fa il punto sulla situazione in difesa della Fiorentina in vista della sfida contro il Como. Con tutta probabilità non ci sarà Pablo Marì, ancora alle prese con un fastidio fisico che lo spagnolo si porta dietro da Monza-Fiorentina.

Pochi problemi però per Palladino nella retroguardia difensiva, con il rientro di Comuzzo tra i convocabili dopo la squalifica scontata contro l'Inter. Il difensore classe 2005 è pronto a riprendersi la maglia da titolare in mezzo alla difesa, ma starà a Palladino scegliere gli interpreti con Ranieri e Pongracic ancora in rampa di lancio.