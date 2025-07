Cercasi vice Dodô, ma senza nemmeno tanta fretta: Pioli deve ancora valutare una pedina

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, sa bene che la fretta non è mai un buon consigliere quando si tratta di operazioni di mercato. Quest’anno, però, ha il vantaggio di potersi prendere il tempo necessario, grazie al fatto che la squadra è quasi completa già dal primo giorno di ritiro. La Fiorentina è quindi in una posizione di relativa tranquillità, ma questo non significa che Pradè smetta di lavorare sulle ultime esigenze.

Un vice da trovare

Secondo quanto riferito da La Nazione il principale focus al momento è il ruolo di vice-Dodô, una casella che resta ancora da riempire. Pioli, che ha già a disposizione una rosa molto competitiva, attende i primi segnali da Fortini, uno degli obiettivi principali.

C'è sempre l'ipotesi dal mercato

La Fiorentina continua anche a tenere d'occhio l'ipotesi Zortea del Cagliari, giocatore che piace molto alla dirigenza e che potrebbe rappresentare una valida soluzione per completare il reparto difensivo.