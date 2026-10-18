I convocati del Como: out due attaccanti fondamentali per Fabregas, che però ritrova gli assenti in Champions

Diramati i convocati del Como per la partita di questo pomeriggio al Franchi contro la Fiorentina.

Le scelte

Fabregas perde sia Kean, che non sarà a Firenze per la partita da ex, che Diao, entrambi assenti per infortunio. Il Como ritrova però gli assenti in lista Champions dopo la sconfitta contro il Feyenoord: Kambwala, Caqueret, Goldaniga e Lahdo.

I convocati

Butez, Vigorito, Sanchez, Kempf, Valle, Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Goldaniga, Couto, Smolcic, Kambwala, Chalobah, Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Lahdo, Baturina, Ricci, Liberali, Douvikas, Paz, Rodriguez, Addai.