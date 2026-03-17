Torneo di Viareggio, Fiorentina-Academy Potey Keahson 1-0: Clarizia vicino due volte al raddoppio. Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Fiorentina-Academy Potey Keahson 1-0 (2' Mataran)
FIORENTINA (4-3-1-2): Dolfi; Durante, Melani, Giusto, Perrotti; Beldenti, Cianciulli, Mataran; Angeloni; Kone, Clarizia.
A disp.: Magalotti, Pinzani, Fattori, Boskovic, Niang, Bianchini, Morazzini, Pietropaolo, Ikenna, Giannoni, Guidorizzi.
All. Marco Capparella
La Fiorentina cerca la vittoria di un trofeo che manca dal 1992: oggi i giovani viola, guidati da Capparella, scendono in campo per gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio, contro gli ivoriani dell’Academy Potey Keahson.
Viola imbattuti finora
Appuntamento alle ore 14:30, con la partita che si giocherà tra le mura amiche del Viola Park. La formazione Under 18 della Fiorentina è finora imbattuta nella competizione, e ha passato da prima il girone con tre vittorie in tre gare.
Fiorentinanews c’è!
Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale della gara, con spazio alle parole dei protagonisti nel dopo partita, come di consueto.
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21'
Fallo su Beldenti, piazzato interessante per la Fiorentina
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18'
Vitale evita il 2-0
Gran parata di Vitale sul colpo di testa di Clarizia, imbeccato perfettamente dal corner mancino ad uscire di Cianciulli!
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17'
Clarizia ad un passo dal 2-0! La punta viola viene stesa nettamente in area, ma l'arbitro non fischia fallo, quindi il giocatore viola va al tiro ma la sua conclusione viene deviata in corner, uscendo di un soffio
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16'
Perrotti viene murato da ottima posizione, dopo un bel suggerimento a rimorchio di Kone, l'azione prosegue e il mancino proprio di Kone è troppo debole, facile parata per Vitale
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13'
Pericolosissima l'Academy P.K., con un tiro da fuori di Boa che esce davvero di poco accanto al palo della porta di Dolfi
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12'
Da segnalare il vento impetuoso che influenza, e parecchio, la gara in corso di svolgimento
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11'
Durante servito a destra suggerisce per l'inserimento di Beldenti, che viene tuttavia ben chiuso al momento dell'ingresso nell'area africana
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6'
Tentativo estemporaneo da fuori di un calciatore africano in rovesciata, pallone fuori misura. Sembrano però vivi anche gli ivoriani dell'Academy Potey Keahson
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3'
Fiorentina protagonista di un super avvio, che frutta subito il gol dell'argentino Mataran, che firma il suo gol numero 3 al Torneo di Viareggio
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2'
Segna Mataran!
GOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Perrotti sfonda a sinistra, cross al centro respinto dal portiere ivoriano, controllo e tiro preciso di Mataran, che firma l'1-0!
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1'
Partiti!
Inizia la sfida, FORZA VIOLA!