Torneo di Viareggio, Fiorentina-Academy Potey Keahson 1-0: Clarizia vicino due volte al raddoppio. Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Fiorentina-Academy Potey Keahson 1-0 (2' Mataran)

FIORENTINA (4-3-1-2): Dolfi; Durante, Melani, Giusto, Perrotti; Beldenti, Cianciulli, Mataran; Angeloni; Kone, Clarizia.

A disp.: Magalotti, Pinzani, Fattori, Boskovic, Niang, Bianchini, Morazzini, Pietropaolo, Ikenna, Giannoni, Guidorizzi.

All. Marco Capparella

La Fiorentina cerca la vittoria di un trofeo che manca dal 1992: oggi i giovani viola, guidati da Capparella, scendono in campo per gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio, contro gli ivoriani dell’Academy Potey Keahson.

Viola imbattuti finora

Appuntamento alle ore 14:30, con la partita che si giocherà tra le mura amiche del Viola Park. La formazione Under 18 della Fiorentina è finora imbattuta nella competizione, e ha passato da prima il girone con tre vittorie in tre gare.

Fiorentinanews c’è!

Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale della gara, con spazio alle parole dei protagonisti nel dopo partita, come di consueto.