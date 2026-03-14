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Viareggio Cup, Fiorentina agli ottavi: sorteggio deciso, ecco l’avversaria

Andrea Papaccio Napoletano /
Foto: ACF Fiorentina
Foto: ACF Fiorentina

Dopo la conclusione della terza e ultima giornata della fase a gironi del Viareggio Cup, sono stati definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale del prestigioso torneo giovanile.

La Fiorentina affronterà l’Academy Potey Keahson, formazione ivoriana ripescata come miglior terza classificata dopo il terzo posto ottenuto nel girone 4.

La partita è in programma martedì 17 alle ore 14:30 al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina.

Gli accoppiamenti degli ottavi

Ecco tutte le sfide degli ottavi di finale del torneo:

Sassuolo – Westchester United

Fiorentina – Academy Potey Keahson

Genoa – Pistoiese

One Touch – Athletic Palermo

Mavlon – Rijeka

Lucchese – Spezia

AS Police Football – Olympique Thiessois

UYSS New York – Rappresentativa Serie D

Comincia la fase a eliminazione diretta

Il torneo entra ora nella fase a eliminazione diretta, con le squadre che si contenderanno l’accesso ai quarti di finale della storica competizione giovanile.

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