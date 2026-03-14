Viareggio Cup, Fiorentina agli ottavi: sorteggio deciso, ecco l’avversaria
Dopo la conclusione della terza e ultima giornata della fase a gironi del Viareggio Cup, sono stati definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale del prestigioso torneo giovanile.
La Fiorentina affronterà l’Academy Potey Keahson, formazione ivoriana ripescata come miglior terza classificata dopo il terzo posto ottenuto nel girone 4.
La partita è in programma martedì 17 alle ore 14:30 al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina.
Gli accoppiamenti degli ottavi
Ecco tutte le sfide degli ottavi di finale del torneo:
Sassuolo – Westchester United
Fiorentina – Academy Potey Keahson
Genoa – Pistoiese
One Touch – Athletic Palermo
Mavlon – Rijeka
Lucchese – Spezia
AS Police Football – Olympique Thiessois
UYSS New York – Rappresentativa Serie D
Comincia la fase a eliminazione diretta
Il torneo entra ora nella fase a eliminazione diretta, con le squadre che si contenderanno l’accesso ai quarti di finale della storica competizione giovanile.