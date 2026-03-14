Cremonese-Fiorentina, i pronostici di Caressa sorprendono: un famoso giornalista non è d'accordo
Nel consueto appuntamento del weekend su Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto i loro pronostici in vista della 29ª giornata di Serie A.
Tra le partite analizzate c’è anche la sfida salvezza tra US Cremonese e ACF Fiorentina, in programma lunedì sera alle 20:45 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.
Zazzaroni punta sulla Fiorentina
Per Zazzaroni il pronostico è abbastanza chiaro: secondo il direttore del Corriere dello Sport la Fiorentina ha le carte per portare a casa la vittoria.
“Vincerà la Fiorentina”, è stato il suo commento secco durante la trasmissione.
Un pronostico che dà fiducia ai viola in una partita molto delicata nella corsa alla salvezza.
Caressa vede un pareggio allo Zini
Di parere diverso invece Caressa, che non si è sbilanciato su una vittoria di una delle due squadre.
Secondo il telecronista di Sky la partita potrebbe essere molto equilibrata:
“A Cremona sarà una X”, ha detto, prevedendo quindi un pareggio nello scontro dello Zini.
Una lettura che riflette l’equilibrio della sfida tra due squadre impegnate nella lotta per restare in Serie A.