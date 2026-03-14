Sarri gela la Lazio e riapre gli scenari: la Fiorentina osserva

Ancora una volta Maurizio Sarri non usa giri di parole quando parla del suo futuro. Il tecnico della Lazio è tornato sull’argomento in conferenza stampa, lasciando intendere che la permanenza in biancoceleste non è scontata nel lungo periodo.

Il tema resta uno dei più discussi nell’ambiente laziale, anche alla luce della possibile nuova fase di ricostruzione della squadra.

Le parole di Sarri sul futuro alla Lazio

Il tecnico ha chiarito la situazione contrattuale con la società, ma senza chiudere completamente le porte a scenari diversi.

“Fabiani ha detto tutti dati di fatto, cioè io ho un contratto lungo. La situazione è questa, poi se la società non è contenta o se non lo sarò io, allora ne parleremo, ma ora non c'è discussione”.

Sarri ha poi sottolineato come la Lazio possa trovarsi nuovamente di fronte a una fase di transizione.

Maurizio Sarri

“Si prospetta nuovamente un ‘anno zero’. Ci sono tanti calciatori in scadenza: se non saranno rinnovati nelle prossime settimane immagino che troveranno accordi con altre squadre”.

Sarri e le voci di mercato: spesso accostato alla Fiorentina

Negli ultimi mesi il nome di Sarri è stato spesso accostato alla Fiorentina, soprattutto in vista delle possibili scelte tecniche della società viola per il futuro.

Il tecnico toscano rappresenterebbe infatti un profilo di grande esperienza e identità di gioco, caratteristiche che lo renderebbero appetibile per diversi club di Serie A.

Molto dipenderà però anche dal destino della Fiorentina in questa stagione: se i viola dovessero centrare la salvezza, Sarri potrebbe diventare un candidato credibile per la panchina in caso di cambio di allenatore.

L’ipotesi Fiorentina in caso di addio a Vanoli

Uno scenario che viene valutato dagli osservatori riguarda proprio il possibile dopo Vanoli. In caso di separazione con l’attuale tecnico, Sarri potrebbe rappresentare una soluzione di alto profilo per rilanciare il progetto tecnico.

Per ora però si tratta soltanto di ipotesi: l’allenatore resta legato alla Lazio da un contratto e la priorità rimane il finale di stagione. Ma le sue parole, ancora una volta, non chiudono completamente la porta a possibili sviluppi futuri.