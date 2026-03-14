Kean ancora a parte ma Vanoli ci conta! E nessuno dentro la Fiorentina vuole fare i conti con la sua assenza

Non si è ancora riunito al resto dei compagni Moise Kean per il quale le ore iniziano a diventare calde e sempre meno in vista della sfida cruciale di Cremona, in programma lunedì sera. Vanoli ci conta, scrive senza mezzi termini La Gazzetta dello Sport: l'attaccante ha saltato le ultime due gare di netto ma la volontà è quella di esserci contro la Cremonese.

Il recupero del dolore alla tibia prosegue con il classico lavoro personalizzato ma al momento, nessuno all'interno della Fiorentina vuole mettere in conto la possibile assenza di Kean. Segnale comunque che di chance per stringere i denti ce ne sono e il calendario, in tal senso, dà anche una mano visto il posticipo al lunedì.