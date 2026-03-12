Bazzani: "La Nazionale ha bisogno della miglior versione di Moise Kean, è lui il miglior attaccante italiano in circolazione"

L'ex attaccante di Sampdoria e Palermo Fabio Bazzani, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare il parco attaccanti della Nazionale di Gennaro Gattuso. E la sua risposta non può che far felici i tifosi della Fiorentina.

“In vista degli spareggi di fine Marzo mi auguro che si possa recuperare la miglior versione di Moise Kean, serve un centravanti al massimo della sua efficienza. Per me l'attaccante della Fiorentina è l'attaccante piu forte che abbiamo come nazionale assieme a Scamcca, che però si porta dietro troppo spesso qualche problema fisico che gli toglie continuità”.

“Moise Kean è il miglior attaccante italiano in circolazione”

Ha anche aggiunto: “Per il resto abbiamo in rosa anche Retegui e Raspadori. Devo dire che da quando è arrivato Gattuso alla guida della Nazionale, che ha deciso di giocare a due punte, possiamo essere abbastanza tranquilli per quello che riguarda il reparto offensivo: è uno dei migliori attacchi in circolazione. Ripeto comunque che dobbiamo ritrovare il miglior Moise Kean, l'attaccante italiano migliore in circolazione"

"Abbiamo qualche problema in difesa ma.."

Ha poi analizzato gli altri reparti: “Per questo posso dire che in attacco abbiamo tante garanzie, come credo che la stessa cosa sia a centrocampo. Sarà invece da capire chi saranno i tre dietro: in base a chi giocherà cambieranno e caratteristiche”.

“L'unico avversario della Nazionale sarà l'ansia da prestazione”

Ha poi concluso: “Credo che la nostra avversaria più grossa sia l'ansia e la paura di non farcela perché oggettivamente e senza presunzione sono convinto che l'Italia sia superiore di chi incontriamo in semifinale e di chi poi potremo incontrare in finale. Anche se sappiamo che il calcio passa spesso da situazioni emotive e pressioni esterne”.