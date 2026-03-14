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Giuseppe Rossi: "La Fiorentina ha bisogno dei gol di Kean. Adesso ha più esperienza e bagaglio tecnico, e se andasse in Premier League..."

Redazione /
Moise Kean
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

L'ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi, intervistato da BetVictor Online Casino e Gol, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del centravanti viola Moise Kean.

"Alla Fiorentina servono i gol di Kean"

Rossi ha commentato: “Ha fatto una grande stagione l'anno scorso. Quest'anno sta faticando un po'. Sta ritrovando la forma nell'ultimo mese, il che è ottimo per la Fiorentina. I viola hanno sicuramente bisogno dei suoi gol”.

"Kean in Premier League? Secondo me…"

E ha aggiunto: "Lui è un giocatore che può portare quella fisicità in attacco, quella velocità e quella capacità realizzativa, ed è qualcosa in cui lui è sempre stato bravo. Quindi ha più esperienza e più bagaglio tecnico ora che ha 26 anni. Premier League? Per questi motivi penso che se dovesse arrivare nel massimo campionato inglese sarebbe un qualcosa di molto positiva per lui".

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