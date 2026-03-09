Un gol a freddo e uno in pieno recupero, così Sarri ritrova il sorriso. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A
Vince la Lazio, ma in maniera molto sofferta contro il Sassuolo. All'Olimpico finisce 2-1 per i biancocelesti che hanno colpito gli avversari a freddo (gol di Maldini dopo 2') e anche nella fase più calda del match, vale a dire in pieno recupero nella ripresa con Marusic.
Sarri torna al successo
In mezzo al 35' il pareggio momentaneo neroverde con Lauriente. L'allenatore biancoceleste e simpatizzante della Fiorentina, Maurizio Sarri, torna così a sorridere dopo oltre un mese e prova a mettersi alle spalle un periodo difficile.
La nuova classifica di Serie A
Inter 67, Milan 60, Napoli 56, Roma 51, Como 51, Juventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Lazio 37, Udinese 36, Parma 34, Cagliari 30, Torino 30, Genoa 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15.
