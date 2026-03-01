Che fine ha fatto Eman Kospo? Dall’arrivo in pompa magna all’utilizzo solo in Primavera. E adesso ci si mette pure la sfortuna…

Il suo arrivo a Firenze è stata una sorpresa accolta con grande entusiasmo dal popolo viola. Un giovanissimo difensore in arrivo dalla cantera blaugrana aveva stuzzicato la fantasia a parecchi tifosi che si immaginavano il bosniaco subito nelle rotazioni della prima squadra.

L'arrivo alla Fiorentina

Kospo è stato annunciato nel corso di un’estate piena di colpi di mercato, ma che poi si è rivelata fallimentare. Il giovane difensore ha cominciato la sua esperienza a Firenze allenandosi con i grandi durante il ritiro al Viola Park; d’altronde, come detto dal giocatore stesso nella conferenza stampa di presentazione, la scelta di sbarcare in riva all’Arno era stata determinata anche dalla possibilità di potere giocare con la prima squadra.

Debutto rimandato

Eppure la speranza del giocatore si è rivelata vana. L’ex Barcellona, squadra con la quale ha vinto la passata edizione della Youth League, non ha mai debuttato in competizione ufficiali e la sua stagione si è svolta, per adesso, quasi sempre con i giovanissimi (come lui) della Primavera. A dire il vero durante il caotico periodo del calciomercato invernale, con la Fiorentina che dopo le cessioni di Viti e Marì si era ritrovata scoperta nella retroguardia, il bosniaco è stato convocato spesso da Vanoli, che però non lo ha mai ritenuto pronto per il debutto.

Le prestazioni

Le sue prestazioni con la Primavera sono stata forse meno convincenti di quel ci si aspettava. La sua esperienza a piani più alti è ben visibile, e fin da subito ha assunto il ruolo di leader della retroguardia mostrando anche giocate di classe, soprattutto in impostazione. Non sono mancate però alcune disattenzioni difensive che sono costate qualche punto ai viola. Da un mese a questa parte poi il giovane difensore è ai box per un infortunio che si sta rivelando più grave del previsto.

Tempo e talento

Fra convocazioni fra i grandi (senza mai giocare) e infortuni, Kospo non ha ancora trovato quella continuità di rendimento necessaria per crescere e migliorare. Il tempo è sicuramente dalla sua parte, così come il talento. Chi si aspettava però un crack capace fin da subito di stare in pianta stabile con i grandi si è ricreduto piuttosto velocemente.