Il giornalista e telecronista di Sky Fabio Caressa ha commentato su YouTube l’ottimo momento di Nicolò Fagioli, inserendo il centrocampista della Fiorentina nella propria top 11 di giornata e analizzando la situazione del calciatore viola.

’Si è scrollato di dosso ciò che gli era successo’

“Fagioli sta trascinando la Fiorentina, che al di là dei risultati che sono arrivati almeno da un mese sta giocando bene, e questo sta accadendo perché l’ex Juventus si è scrollato di dosso tutto quello che gli era successo e che psicologicamente pesava. Fagioli aveva perso fiducia e serenità e adesso le ha ritrovate, un calciatore che ad Allegri piaceva moltissimo”.

‘Può diventare fondamentale per l’Italia’

“Penso che Fagioli potesse essere importante per la Juventus anche in questo momento, anche se Locatelli sta giocando bene, sicuramente è fondamentale per la Fiorentina e ora può diventare utile per la Nazionale. Un tipo di regista come Fagioli, tecnico, l’Italia non ce l’ha: Cristante, Tonali, Locatelli, hanno altre caratteristiche, quindi può diventare fondamentale”.