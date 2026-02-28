Il pronostico di Zazzaroni per Udinese-Fiorentina: "Confido in 'Fagiolino', ma la partita è tosta". Caressa, invece...

Come di consueto, durante la puntata odierna di Deejay Football Club, il programma dell'omonima radio che vede protagonisti Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, i due hanno pronosticato l'intera giornata di Serie A, Fiorentina compresa. Questi i commenti dei due.

Il commento di Zazzaroni

“Sarà una gara difficile per la Fiorentina, anche se confido in ‘Fagiolino’ l'Udinese è una squadra che corre tanto. Per questo, dico X”.

E quello di Caressa

Più ottimista il telecronista Sky: “Io dico che vince la Fiorentina, però le partite dell'Udinese non sono pronosticabili, perché possono vincere contro chiunque ma anche perdere allo stesso modo. Mi dà quasi fastidio, perché hanno dei cali imprevedibili che non ho mai visto altrove”.