I silenzi post Parma cancellati dai sorrisi di Conference: il clima cambiato nello spogliatoio viola. Ma basterà?

L'avranno capita tutti ma proprio tutti l'antifona? Che ormai siamo quasi al rush finale della stagione. Dall'interno della Fiorentina giurano e spergiurano sull'unità del gruppo e il ricalibro del mirino sulla lotta salvezza: se non altro le favolette sul clima da Mulino Bianco di inizio stagione sono passate di moda.

La Gazzetta dello Sport sottolinea proprio il cambio d'umore dello spogliatoio: l'aria diversa respirata giovedì sera dopo il 2-1 al Rakow. Non più il silenzio funereo seguito al pessimo pareggio con il Parma ma un po' di leggerezza in più. Difficile dire a priori se sarà sufficiente per Cremona ma la Fiorentina non poteva pretendere di più.