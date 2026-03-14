Boniek: "La Fiorentina non è mai stata superiore al Rakow e il pareggio ci stava. In Polonia giocherà in contropiede"

Già prima del match di ritorno con lo Jagiellonia, l'ex attaccante e presidente della Federazione polacca, Zbigniew Boniek aveva pronosticato in favore dei suoi connazionali. E lo stesso ha fatto relativamente al Rakow, atteso dal ritorno contro la Fiorentina, parlando a Polsa Sport:

“Il Raków non ha giocato bene a Firenze come aveva fatto lo Jagiellonia il 19 febbraio. In nessun momento la Fiorentina è stata superiore ma al Raków è mancata la prudenza. Credo che il Raków meritasse almeno un pareggio. C'è ancora la partita di ritorno. Ma penso che sarà una partita completamente diversa, perché se conosco gli italiani, giocheranno in contropiede. Comunque, la questione della qualificazione è aperta, perché con questa formazione il Raków non è peggio della Fiorentina”.