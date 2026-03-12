Vanoli: "Rakow? Il turno si passa in Polonia e non oggi. Piccoli deve capire che la Fiorentina è un salto importante"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto a Sky Sport prima della partita contro il Rakow.

Sul Rakow

Vanoli ha commentato: "Dobbiamo pensare al Rakow, il turno si passa in Polonia e non oggi. Bisogna sempre stare in partita, dato che c'è anche il ritorno. Il Rakow gioca in verticale, aggressiva, hanno preso pochi gol in questa competizione fino ad adesso. Bisogna avere pazienza perchè loro fanno un 5-4-1 quando si abbassano."

Su Fazzini e Piccoli

E ha aggiunto: "Dobbiamo guardare la squadra, i giocatori devono essere disponibili. La coppa ci da la possibilità di dare minutaggio a tutti. Fazzini era stato infortunato, ma ora ha risolto; mi auguro che continui a fare bene. Piccoli in questa fase ha lo stesso minutaggio di Kean, deve capire che la Fiorentina è un salto importante e deve mettersi a disposizione della squadra"

