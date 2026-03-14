Il Milan c'è eccome ma la riconoscenza di Kean è tutta per la Fiorentina. La promessa dell'attaccante a Gattuso

Le nuvole sul personale cielo di Moise Kean sono sempre ben presenti e molto addensate e riguardano non solo il futuro a lungo termine ma anche quello immediato perché prima di tutto viene la Cremonese, poi eventualmente la Nazionale e a fine stagione forse anche il mercato. Il Corriere Fiorentino è molto più scettico sul recupero dell'attaccante, che ad oggi ancora non si è unito al gruppo e vive un po' alla giornata.

La volontà di Kean però c'è tutta, così come la profonda riconoscenza verso la Fiorentina: il che non esclude però i temi del mercato perché l'interesse del Milan e di Allegri è concreto. La questione clausola se non altro tutela il club viola. E poi l'Italia e il filo diretto con Gattuso che segue da lontano il suo recupero: l'attaccante viola ha promesso al ct che farà di tutto per recuperare in vista del play-off Mondiale in programma tra due settimane.