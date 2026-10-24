Tegola per Nico Gonzalez, l'ex viola costretto ai box per un infortunio muscolare. E contro la Fiorentina...
L'ex attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, attualmente alla Juventus, è costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare accusato dopo la sfida di Europa League contro il Rennes.
Entità dell'infortunio
Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato una lesione di basso grado del soleo destro. Uno stop che costringerà l'argentino a rimanere lontano dal campo per circa un mese. Gonzalez ha già iniziato il percorso riabilitativo e, secondo le prime previsioni, potrà tornare a disposizione di Luciano Spalletti soltanto dopo la sosta per le nazionali di novembre.
La sfida da ex
L'ex viola salterà dunque diversi impegni importanti della Juventus, compresa la sfida contro la Fiorentina in programma l'8 novembre. Un appuntamento particolare per l'argentino, che non avrà quindi la possibilità di affrontare la sua ex squadra.