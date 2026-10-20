Spalletti in bilico? La Juventus pensa ad un fresco ex allenatore della Fiorentina

Decisamente complicato il momento della Juventus e del suo allenatore Luciano Spalletti. L'inizio di stagione è stato tutt'altro che positivo e dopo la sconfitta per 3-0 contro la Lazio cominciano a circolare voci su un possibile cambio di guida tecnica.

Nuova esperienza per l'ex viola?

Secondo la Repubblica, qualora la Juventus decidesse di cambiare uno dei nomi in cima alla lista sarebbe Stefano Pioli. L'ex tecnico della Fiorentina tornerebbe così in panchina ad un anno di distanza dalla negativa esperienza al Viola Park.

Partite decisive

Molto dipenderà dalla risposta della squadra in campo e dalla capacità di Spalletti di invertire la tendenza. Le prossime gare potrebbero rivelarsi determinanti anche per il futuro del club bianconero.