Il Pisa ribalta completamente i vertici societari: il nuovo presidente è... un ex dirigente della Juventus!

Davvero una notizia che del clamoroso, quella che arriva da Pisa: il club neroblu, infatti, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso noto di aver apportato cambiamenti al vertice della società.

Cambio al vertice

Il nuovo presidente del Pisa è infatti Damien Comolli, nella passata stagione dirigente di punta della Juventus. Contestualmente all'arrivo del dirigente francese, che rivestirà sia la carica di presidente che quella di AD, si chiude dopo dieci anni l'esperienza di Giuseppe e Giovanni Corrado, che lasciano i rispettivi incarichi operativi all'interno dell'organigramma societario.

Le parole di Comolli

Queste le prime parole di Comolli da presidente del Pisa: “Accetto con grande entusiasmo di guidare il Pisa SC come Presidente e AD. Sotto la gestione di Alexander Knaster, la società ha evidenziato una crescita costante e traguardi rilevanti”.