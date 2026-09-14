Il retroscena di Cecchi: "Pioli lo scorso anno consigliò a un dirigente della Fiorentina le dimissioni"

Il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Stefano Cecchi, ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sul presente e sul passato della panchina gigliata, facendo un parallelo tra l'addio di Grosso e quello di Pioli lo scorso anno.

C'è ancora tempo

“Abbiamo perso tre partite a inizio campionato, ma non è una stagione da buttare via. L'hai sicuramente complicata, ma non l'hai buttata via. L'esperienza dello scorso anno ha pesato tantissimo. Se non ci fosse stato Pioli, forse quest'anno non avrebbero esonerato Grosso dopo tre partite”.

Il retroscena su Pioli

“Mi risulta che a un certo punto lo scorso anno Pioli disse a un dirigente: ‘Io fossi in te mi dimetterei’. Solitamente se uno non riesce a fare una cosa lascia, non chiede di essere esonerato. Il percorso passato per me nella testa dei dirigenti viola ha pesato molto. Anche se Grosso non ci avesse detto che era in difficoltà, bastava leggere le formazioni per capirlo. Tre partite, tre difese diverse. Di tempo ce n'è ancora".