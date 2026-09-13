Pioli pronto a tornare in pista: dopo il disastro di Firenze lo cercano in Turchia

Rimasto senza lavoro dopo la disastrosa esperienza sulla panchina della Fiorentina, Stefano Pioli è pronto a rilanciarsi e potrebbe farlo nel campionato turco.

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Lo racconta Gianluca Di Marzio: il Trabzonspor, squadra dalla quale i viola hanno prelevato Oulai, starebbe sondando l'ex allenatore di Fiorentina e Milan per un cambio in panchina dopo un avvio traballante, coi turchi che hanno raccolto 7 punti in 5 partite.