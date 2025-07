Occhio anche a Genoa e Cagliari, ma Nzola spinge per andare a Pisa. Presto nuovi contatti con la Fiorentina

Gli obiettivi in primo piano del Pisa sono i soliti e riguardano presente o passato con la Fiorentina. Se Giovanni Simeone è da convincere e resta un profilo complicato, il lavoro dei nerazzurri per arrivare a M'bala Nzola è più tracciato. La richiesta viola resta una cessione a titolo definitivo, tutt'altro che fattibile però; il Pisa, infatti, spinge per un prestito con diritto di riscatto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tuttavia, ci sono da registrare nuovi interessi nelle ultime ore: si fanno avanti anche Genoa e Cagliari. Dal canto suo, Nzola sarebbe convinto di andare a Pisa e spinge per il trasferimento. Nuovi contatti tra le parti previsti a inizio settimana prossima.