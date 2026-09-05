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Primavera, Genoa-Fiorentina 2-3: Segna Jallow, viola di nuovo avanti! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Filippo Razzolini /

Filippo Razzolini /
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Genoa-Fiorentina 2-3 (9' Tondi, 30' Croci, 40' Croci, 68' Vaz, 77' Jallow)

FIORENTINA (4-4-2): Magalotti; Corduneanu, Turnone, Boskovic, Ademi (55' Perrotti); Mazzeo (66' Pirrò), Bonanno, Bianchini (55' Cianciulli), Croci (74' Mataran); Pietropaolo (66' Forte), Jallow.

A disp: Pinzani, Melani, Casamenti, Angeloni, Beldenti S., Egharevba. 
All.: Alessio Aliboni

Un po' come la prima squadra, anche la Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli è ancora in cerca della prima vittoria in campionato, quantomeno però non a zero punti in classifica. 

Out… Andreazzoli

La squadra viola, in ricostruzione, cercherà l'acuto oggi sul campo del Genoa, che di punti ne ha tre. In panchina non ci sarà mister Aurelio Andreazzoli, assente per febbre: al suo posto il vice Aliboni.

Fiorentinanews c'è!

Appuntamento alle 11 con il calcio d'inizio e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.

  • 81'
    substitution
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    Genoa che sostituisce il centrocampista canadese Judelson con Bellone, un attaccante 

  • 80'
    shot_saved
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    Insidiosissima battuta del corner sulla quale Magalotti stavolta è bravo e reattivo a respingere, liberando l'area piccola in maniera provvidenziale 

  • 80'
    corner_kick
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    Azione insistita di Gibertini, che guadagna un calcio d'angolo. Fiorentina però attenta sulla battuta, anche sul successivo cross a cercare Zulevic. Sarà ancora corner 

  • 77'
    goal
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    Jallow, vantaggio viola!

    GOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Jallow supera Baccelli in uscita sul bellissimo assist di Pirrò, tocco perfetto d'esterno d'estro, 2-3, viola ancora avanti!

  • 76'
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    Traversa di Mataran!

    Mataran avanza palla al piede e dai 20 metri spara un destro stupendo che colpisce in pieno la traversa, l'argentino appena entrato stava per lasciare subito il segno! 

  • 75'
    yellow_card
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    Pirrò salta secco il francese Doucourè che lo abbatte e viene ammonito 

  • 74'
    substitution
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    Esce Croci, autore di una doppietta, entra l'argentino Mataran 

  • 74'
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    Forte non sfrutta il clamoroso svarione di Doucoure perché scivola sull'uscita di Baccelli, commettendo fallo, sfuma una chance importante per la Fiorentina 

  • 73'
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    A terra Croci, che ha ricevuto un colpo ma non sembrerebbe essere niente di grave. Gioco che può riprendere 

  • 72'
    corner_kick
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    Il Genoa spinge: corner ottenuto da Tondi, sembrano averne di più ora i padroni di casa 

  • 70'
    whistle
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    Gioco che riprende dopo la breve sosta per il cooling break. Tutto da rifare per la Fiorentina 

  • 68'
    goal
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    Pari ligure

    GOL DEL GENOA. Conclusione del guineano Vaz da posizione piuttosto defilata, pasticcia Magalotti che si butta dentro praticamente da solo il pallone con un intervento pessimo: 2-2

  • 66'
    substitution
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    Sostituzioni viola, dentro Pirrò e Forte, che debutta, fuori Mazzeo e Pietropaolo. Entra invece lo slovacco Tzulevic per Damiano nel Genoa

  • 64'
    corner_kick
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    La Fiorentina ottiene il nono calcio d'angolo, il primo del secondo d'angolo, riaffacciandosi nella metà campo ligure. Croci mette in mezzo, deviazione sbilenca di Vaz che viene bloccata da Baccelli 

  • 63'
    corner_kick
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    Il Genoa non si arrende assolutamente, Damiano punta Corduneanu e va al tiro dai 16 metri, Boskovic devia in calcio d'angolo 

  • 61'
    free_kick
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    Gibertini conclude bene spedendo sull'esterno della rete, pericolosa traiettoria del neo entrato che però non inquadra lo specchio della porta 

  • 60'
    free_kick
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    Bonanno commette fallo su Mariotti, punizione interessante per il Genoa ai 25 metri dalla porta di Magalotti 

  • 58'
    corner_kick
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    Genoa che ottiene un corner sugli sviluppi di un'azione piuttosto confusa chiusa da un tiro sporco di Spicuglia che viene deviato sul fondo da Corduneanu 

  • 56'
    substitution
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    Il Genoa effettua il terzo cambio inserendo Gibertini al posto di Galvano 

  • 55'
    substitution
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    Entra Cianciulli per la Fiorentina, fuori Bianchini, dentro anche Perrotti per Ademi. Doppio cambio per Aliboni 

  • 55'
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    Bianchini conclude alto un'azione viola molto interessante, orchestrata da Mazzeo e Jallow, mancino potente di poco fuori 

  • 52'
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    Mazzeo sfrutta malissimo l'assist di Croci, che lo aveva liberato al centro dell'area di rigore genoana: l'ala viola perde il tempo per il tiro e finisce per non combinare niente 

  • 48'
    shot_saved
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    Gran parata di Magalotti!

    Colpo di testa di Vaz su calcio d'angolo e grande parata di Magalotti, che evita il 2-2 con un intervento eccezionale! 

  • 47'
    corner_kick
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    Ademi ferma Spicuglia in calcio d'angolo, Genoa che riparte a caccia del pareggio 

  • 46'
    substitution
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    Dentro Mariotti e il francese Doucourè per il Genoa, fuori Damonte e un altro calciatore genoano 

  • 48'
    whistle
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    Fine primo tempo

    Leorsini decreta la fine del primo tempo, Fiorentina avanti 1-2 grazie alla splendida doppietta di Croci 

  • 47'
    corner_kick
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    Bel dialogo tra Croci e Pietropaolo a destra, l'attaccante viola guadagna un calcio d'angolo in chiusura di una prima frazione nella quale ha giocato davvero bene, al debutto assoluto 

  • 45'
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    L'arbitro Leorsini assegna due minuti di recupero 

  • 45'
    corner_kick
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    Angolo di Croci, azione che poi si sviluppa con l'assist di Turnone stupendo per Pietropaolo, taglio dell'ala viola che viene ben murata dall'uscita di Baccelli, che respinge il tocco del giocatore fiorentino 

  • 44'
    shot_saved
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    Mazzeo centra la barriera, pallone che giunge a Bonanno che spara un bolide da quasi 30 metri, Baccelli alza sopra la traversa 

  • 43'
    yellow_card
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    La velocità di Mazzeo è ingestibile per Damonte, l'ala viola fugge e sta per entrare in area di rigore genoana quando viene abbattuta dal difensore di casa: ammonizione inevitabile e piazzato molto allettante per la Fiorentina 

  • 41'
    corner_kick
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    Ottiene un altro corner il Genoa, ma finisce per gestirlo male e innescare il contropiede della Fiorentina, Mazzeo però non sceglie bene il da farsi nell'occasione e né va al tiro né riesce a gestire un compagno, occasione che sfuma per la squadra gigliata 

  • 40'
    goal
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    Doppietta di Croci!

    GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Jallow innesca Croci in contropiede con un filtrante perfetto, il fantasista 2010 controlla e calcia all'angolino con classe e precisione, 1-2!

  • 39'
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    Troppo spazio a sinistra per Vaz, troppo a centro area per Galvano, colpo di testa dell'attaccane del Grifone sul preciso assist del terzino africano, pallone alto. La difesa viola però si era mossa davvero male nella circostanza 

  • 38'
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    Grande occasione viola

    Bravo Pietropaolo a dribblare e cambiare campo per Mazzeo che si accentra e calcia, Fred respinge e la palla giunge tra i piedi di Jallow che spara a rete da pochi metri, decisiva la respinta di Gekaj 

  • 37'
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    Croci mette al centro dalla sinistra, inserimento di Bonanno che va a incornare a centro area, pallone che termina però alto sopra la traversa della porta genoana 

  • 33'
    free_kick
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    Croci torna in difesa e commette un intervento sciocco: punizione ai 30 metri dalla porta viola per il Genoa 

  • 31'
    corner_kick
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    Dopo la stupenda prima rete in Primavera di Croci, la Fiorentina rischia subito di tornare sotto, conclusione pessima dell'albanese Gekaj sugli sviluppi di un corner, pallone spedito fuori ciabattando la palla malamente da pochi passi 

  • 30'
    goal
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    Gioiello di Croci!

    GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Mazzeo lanciato benissimo da Bianchini scarica per Croci: controllo, dribbling, e destro a giro fantastico alle spalle di Baccelli! 1-1

  • 28'
    corner_kick
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    Controllo veramente goffo di Boskovic che perde palla in zona pericolosa, Spicuglia viene murato in calcio d'angolo 

  • 24'
    whistle
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    Gioco che si ferma per il cooling break 

  • 23'
    shot_saved
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    Rischio enorme di frittatona galattica della Fiorentina: retropassaggio di Turnone che non guarda la posizione del proprio portiere, Magalotti deve rincorrere la sfera riuscendo ad impedire che varchi la linea della porta viola, evitando il 2-0

  • 22'
    corner_kick
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    La Fiorentina ha alzato il ritmo: quinto corner per i ragazzi viola, ancora Croci alla battuta 

  • 20'
    shot_saved
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    Irresistibile serpentina di Mazzeo che semina sulla sinistra i difensori liguri, poi va al tiro da posizione defilata, pallone respinto da Baccelli sul primo palo 

  • 19'
    free_kick
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    Bianchini steso da Damonte, il piazzato stavolta è per la Fiorentina 

  • 18'
    corner_kick
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    Mazzeo punta l'avversario e guadagna un calcio d'angolo sulla chiusura di Damonte

  • 17'
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    Conclusione alta di Damiano, che sullo scarico del guineano Vaz non impatta bene col sinistro 

  • 16'
    free_kick
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    Damiano salta secco Bonanno che lo abbatte al limite dell'area di rigore della Fiorentina: piazzato molto invitante per i padroni di casa 

  • 15'
    corner_kick
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    Fred chiude Jallow, ma il gambiano ottiene comunque un calcio d'angolo 

  • 14'
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    Jallow riceve da Bianchini e si gira in area da centravanti puro, concludendo poi però in maniera imprecisa: pallone fuori 

  • 13'
    corner_kick
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    Attacca Ademi, lo svizzero crossa col mancino venendo murato in calcio d'angolo 

  • 12'
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    Corduneanu riceve un colpo e finisce addosso ad un cameraman, rischiando di farsi davvero male. Fortunatamente il difensore romeno sta bene, ma è assurdo quanto la telecamera sia a ridosso del campo per destinazione 

  • 11'
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    Prova a reagire la Fiorentina, Croci conclude alto dal limite. Serve prontamente una scossa alla squadra viola 

  • 9'
    goal
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    Vantaggio ligure

    GOL DEL GENOA. Segna Tondi, che ribadisce in rete dopo la respinta di Magalotti sul tiro di Galvano, che aveva ricevuto il pallone da una conclusione da fuori che gli era capitata sui piedi. 1-0

  • 7'
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    Insidioso il Genoa con Spicuglia che accelera e mette in mezzo, respinta di testa della difesa viola e conclusione di Galvano che termina alta sopra la traversa 

  • 2'
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    Subito avanti la Fiorentina, Pietropaolo si allarga e mette al centro da destra un pallone insidioso che sfila davanti al portiere genoano Baccelli, nessun giocatore viola però ne approfitta 

  • 1'
    whistle
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    Partiti!

    Fischio d'inizio dell'arbitro Leorsini, FORZA VIOLA! 

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