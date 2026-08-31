Andreazzoli: "Abbiamo difficoltà in attacco, lo dicono i risultati: partita alla pari ma ci siamo fatti gol da soli. Sulla preparazione..."

Aurelio Andreazzoli, allenatore della Fiorentina Primavera, ha commentato la prestazione dei suoi a margine della sconfitta contro il Verona.

Sulla partita

“Ci sono indubbiamente difficoltà in attacco, lo dicono i risultati, e ci sono difficoltà oggettive che dipendono dal gioco, e quindi da me e dal tempo che abbiamo avuto a disposizione e dalle caratteristiche dei giocatori, che devono ancora emergere. Prendiamo atto di una partita giocata alla pari, con la buona sorte loro di trovare un gol che ci siamo fatti da soli; abbiamo avuto un paio di situazioni favorevoli che potevano decidere in maniera diversa la prestazione, ma non voglio parlare degli episodi".

Sulla preparazione

"Giornata faticosa per quanto riguarda gli aspetti fisici, ho visto alcuni problemi che dobbiamo risolvere, è successo anche col Sassuolo: alcuni di noi non hanno fatto la preparazione come si deve e tutto ciò ha creato un cumulo di problemi che si sono concentrati. Oggi non sapevamo dove mettere le mani, tre o quattro hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco e altri che hanno finito coi crampi. Ma sono cose normali che la Prima Squadra ci chieda dei ragazzi, anzi, ci fa piacere: tuttavia non si può nascondere che anche questo abbia inciso, anche se non è certo l'unica causa. In questa categoria le squadre se ne approfittano, siamo riusciti a mettere pressione nel finale, ma dobbiamo cercare di migliorarci. Il calcio si gioca principalmente sotto l'aspetto tecnico e fisico, se ti mancano queste due componenti diventa un problema. Ma ho fatto i complimenti ai ragazzi, lo vedo che arrancavano e facevano fatica, ma non si sono fermati: è un punto da cui ripartire".