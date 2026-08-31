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La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Andreazzoli promuove Bonanno e Mataran. Out Croci. In attacco...

Redazione /
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Al Viola Park è tutto pronto per Fiorentina-Hellas Verona, partita valida per la seconda giornata di Primavera 1.

Le scelte di Andreazzoli

Da poco rese note le formazioni del match. Andreazzoli, orfano di Croci ed Egharevba reduci dagli impegni con l'Italia Under 17, sceglie il tridente composto da Pirrò, Jallow e Mazzeo. Bonanno e Mataran titolari dopo aver iniziato in panchina contro il Sassuolo. In panchina per gli scaligeri c'è l'ivoriano Mevale Kone, appena arrivato dai viola. 

Le formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Magalotti; Corduneanu, Turnone, Melani, Perrotti; Bonanno, Cianciulli, Mataran; Pirrò, Jallow, Mazzeo. A disposizione: Pinzani, Ademi, Boskovic, Beldenti, Atzeni, Angeloni, Forza, Bianchini, Pietropaolo, Tosti, Giannoni. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

HELLAS VERONA: Rampinelli Borghi; Garofalo, Mussola, De Rossi, Contarini, Moisa, Albertini, Peci, Luchetti, Gardin, Bisoffi. A disposizione: Molica, Kirali, Intrabartolo, Jatta, Zanin, Kone, Cavazza, Casagrande, Buniotto, Costa Pisani, Valoti. Allenatore: Massimo Pavanel.

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