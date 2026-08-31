Beto sblocca il domino. La Fiorentina autorizza le visite mediche di Kean con il Como
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Moise Kean sarà il nuovo attaccante del Como. Questo lo sapevamo da ormai diverse ore, ma come scrive Sky Sport adesso è arrivata anche l'autorizzazione della Fiorentina per lo svolgimento delle visite mediche.
Ok alle visite
L'ormai ex attaccante viola sarà dunque presto a Como per sottoporsi ai test di rito, prima di firmare il nuovo contratto con il club lariano.
Domino
L'arrivo a Firenze di Beto ha sbloccato il domino. Vicina a chiudersi una telenovela che va avanti da molto prima di quest'estate.
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