Bucchioni: "Gran partenza sul mercato per Paratici ma non doveva trascinare la vicenda Kean. Squadra troppo giovane per Grosso"

Spazio anche per la Fiorentina nell'editoriale per Tmw di Enzo Bucchioni, che si sofferma in particolare sulla pessima partenza viola e sugli errori di un mercato ancora incompleto:

Partenza shock

“Partenza shock per la Fiorentina, la peggiore della sua storia, mentre Paratici ieri ha preso in prestito con diritto Njie del Torino, 21 anni, esterno che salta l’uomo. E’ il decimo acquisto, ma la Fiorentina non è ancora un’idea di squadra, fragile e anonima. Dopo una gran partenza del mercato, Paratici ha sbagliato a trascinare la vicenda Kean fino ad oggi, due giorni dalla fine del mercato.

Ritardo evidente

"Anche il ritardo sull’esterno e sulle cessioni (Dodo, Gud e diversi altri) è evidente. Soprattutto ha fatto una squadra troppo giovane mettendo in difficoltà anche Grosso. Un paio di giocatori esperti, di personalità, sarebbero serviti”.