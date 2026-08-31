Ultime 48 ore per il ritorno di Mandragora a Torino: serve la sua uscita per far spazio a Torreira o Thorstvedt
Rolando Mandragora. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Fronte più che aperto tra Fiorentina e Torino, che hanno appena concluso l'affare Njie e potrebbero ora far decollare anche quello per Rolando Mandragora, che farebbe il percorso inverso, lo stesso di Comuzzo e Fortini.
La carta per completare il centrocampo
Alla Fiorentina serve l'uscita del classe ‘97 per poter completare il reparto con caratteristiche più congeniali: le ultime 48 ore potrebbero accendere proprio questo affare e al tempo stesso aprire le porte al ritorno di Torreira o all’arrivo, in ballo da maggio, di Thorstvedt.
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