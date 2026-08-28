Mandragora ai saluti? Paratici è pronto a dare l'assalto a un pupillo di Grosso

Sono ore calde su più fronti per il mercato della Fiorentina. Zirkzee sembra ormai a un passo e anche la trattativa per Njie procede spedita con Paratici deciso ad affondare il colpo per il calciatore del Torino, che ha chiesto la cessione.

Percorso inverso per Mandragora?

Un'operazione che, peraltro, potrebbe incrociarsi con un'altra. Da qualche giorno è emersa infatti l'indiscrezione secondo cui il percorso inverso da Firenze a Torino potrebbe farlo Mandragora, per il quale peraltro sarebbe un ritorno in maglia granata. Sul centrocampista però non c'è solo il Torino, anzi piace molto a De Rossi per completare il reparto nevralgico del suo Genoa.

Assalto a Thorstvedt

Qualora Mandragora uscisse, la Fiorentina avrebbe già pronto il sostituto. Come riporta Niccolò Ceccarini, Paratici è pronto a sferrare l'assalto a Thorstvedt del Sassuolo, pupillo di Grosso e tra i primi nomi emersi in questa sessione estiva.