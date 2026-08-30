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Il Torino continua il pressing per Mandragora. In caso di cessione si sblocca finalmente Thorstvedt?

Redazione /
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Il Torino continua a insistere per Rolando Mandragora, centrocampista viola scalato indietro nelle gerarchie di Grosso dopo i recenti arrivi gigliati. 

Due pretendenti

Al momento il giocatore è più vicino al ritorno in granata piuttosto che al Genoa, a cui servirebbe la cessione di Frendrup prima di eventualmente affondare per Mandragora

E in caso di cessione…

La situazione rimane da monitorare, perché in caso di cessione si potrebbe finalmente sbloccare l'affare con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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