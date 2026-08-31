Di Marzio: "Kean cessione inevitabile della Fiorentina. Ecco perché i viola hanno virato su Beto"

Nel suo podcast Caffè Di Marzio, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato anche di Fiorentina e della trattativa sfumata per Zirkzee, che ha aspettato la Juventus.

La situazione

“La Fiorentina ha seguito Zirkzee, ma l'interesse non si è mai tradotto in un'intesa completa con il calciatore, e dal Manchester United non è arrivata alcuna conferma definitiva: senza un via libera chiaro da parte del giocatore, per gli inglesi non c'erano le condizioni per chiudere la cessione. Zirkzee ha sempre aspettato evidentemente la Juventus o qualcosa in Inghilterra, delle prime squadre, ma era la Juventus la squadra che è sempre stata dietro a Zirkzee, aspettando l’uscita di Jonathan David”.

Su Beto

“E quindi la Fiorentina non poteva più aspettare, ha preso Beto, che è stata un’idea già dei giorni scorsi, ha deciso che quello poteva essere il giocatore giusto come caratteristiche, anche per dare il via libera a Kean, che non sarebbe comunque più rimasto, non c’erano più le condizioni affinché potesse rimanere a Firenze e, alla fine, ha chiuso questa operazione”.