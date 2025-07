Una difesa a oltranza anche su Comuzzo: c'è la solita Premier da tenere a bada per il giovane difensore viola

Agosto alle porte e con esso anche il mese più intenso per quanto riguarda il mercato: la Fiorentina non deve solo completare la rosa ma possibilmente anche evitare di smontare quanto già ha in dotazione. Su Pietro Comuzzo ad esempio, le sirene non si placano e arrivano sempre da oltre Manica, un po' come quelle di Kean: secondo Tmw infatti, il Manchester United è proprio uno dei tre club attenti al classe 2005. Oltre ai Red Devils anche il Sunderland e il Nottingham Forest che ha già un altro ex viola come Milenkovic in rosa.