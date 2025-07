Si preannunciano uscite in attacco: questo è l'inevitabile filo conduttore della giornata di oggi in casa Fiorentina. Il mercato si accende sul fronte cessioni, con due giocatori pronti a salutare Firenze (o forse no). Il club viola ha ascoltato la proposta del Flamengo per Lucas Beltran di 15 milioni di euro totali (12+3 di bonus) e ha accettato l'offerta di buon grado. Il club brasiliano ha convinto la società e, adesso, deve puntare a convincere anche l'argentino, che sta prendendo tempo per riflettere. Il classe 2001 non è infatti del tutto convinto della destinazione Brasile. Fiorentina e Flamengo sono al lavoro per concludere l'affare e spingere il calciatore ad accettare il trasferimento. Insomma, è tutto fatto: ora palla a Beltran.

Nzola-Pisa, ci siamo: i dettagli da limare per chiudere

Anche M'bala Nzola è vicino all'addio, probabilmente solo temporaneo. Il Pisa è riuscito a porre le basi della trattativa con la Fiorentina, ottenendo la possibilità di prestito con diritto di riscatto, che si dovrebbe aggirare intorno ai 5 milioni di euro. La parte più facile è stata l'accordo con l'attaccante, che già da tempo ha manifestato la volontà di vestire la maglia nerazzurra. Gilardino vuole il suo rinforzo quanto prima, le parti sono vicine all'accordo e si respira ottimismo. Prima della chiusura, la Fiorentina proverà a porre l'obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Mancano pochi dettagli alla conclusione della trattativa.

Kessie più lontano, Sohm più vicino. Ma occhio alle sorprese a centrocampo

Per quanto riguarda le entrate, invece, il tema centrocampo è sempre in prima linea. Franck Kessie è un obiettivo estremamente complicato: la Fiorentina propone 3,5 milioni di euro a stagione + bonus come ingaggio, ma l'offerta e Pioli come tecnico non sembrano bastare. Se l'ivoriano non ridimensionerà le richieste, l'affare non si farà. Cresce invece l'ottimismo riguardante Simon Sohm, visto un progressivo avvicinamento delle parti. Il club viola potrebbe accontentare le richieste del Parma, ma la trattativa prosegue e ci vorrà ancora un po' prima di un eventuale accordo. E chissà che il nuovo nome del centrocampo non sia ancora uscito: la Fiorentina potrebbe valutare profili ancora non sondati.

Christensen, il LASK salta: e adesso? Favasuli saluta Firenze

La Fiorentina dovrà fare nuove riflessioni anche su Oliver Christensen. Il danese sembra aver temporeggiato di fronte alla proposta di prestito del LASK Linz, che intanto vira su un piano B. Ci sono margini per vederlo come terzo portiere a Firenze? Il proseguimento del ritiro aiuterà a rispondere. Intanto, il club viola va verso una cessione a titolo definitivo: Costantino Favasuli raggiunge Aquilani a Catanzaro, manca solo l'ufficialità.