La Fiorentina sta preparando la sfida di Conference League contro il Celje, ma tanti sono i temi intorno alla squadra viola. Dall’obiettivo Champions League a un'altra eventuale finale europea, per poi passare sui tanti giocatori di qualità presenti in rosa, da riscattare o meno la prossima estate. Per affrontare tutti questi argomenti, Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva il noto giornalista e conduttore televisivo Massimo Caputi.

Signor Caputi, un commento sull’annata della Fiorentina fino a questo momento?

“La stagione della Fiorentina è di quelle in cui devi ancora scrivere pagine importanti, perché c’è una Conference League che devi provare a vincere e un piazzamento europeo ancora da raggiungere. La squadra di Palladino, adesso, sta vivendo un momento decisamente buono per condizione e forma. Il mister ha una rosa ampia, fatta di giocatori importanti. In queste ultime partite di campionato, avere tante soluzioni può aiutarti sempre”.

Quale squadra è la favorita nella corsa a un piazzamento per la prossima Champions?

“Sarà un finale di campionato difficile per tutte, nessuna è la favorita. Se devo fare una valutazione sul calendario, forse è la Juventus quella con una piccola percentuale di vantaggio in più sulle altre pretendenti”.

Chi riscatterebbe tra i vari giocatori della Fiorentina in prestito, ad oggi?

“La società ha fatto un mercato, sia estivo che invernale, molto interessante. Anche l’ultimo arrivato, Fagioli, si è dimostrato un giocatore di indubbie qualità sul quale credo valga la pena insistere. Un altro ragazzo di valore è sicuramente Cataldi, professionista che ha saputo ben inserirsi nella realtà viola. Vorrei dire due parole anche su Adli, perché fino al momento del suo infortunio ha guidato con qualità il centrocampo della Fiorentina. Lui è stato uno di quelli che mi ha impressionato di più”.

Quanto ha aiutato un portiere del calibro di De Gea?

“L’arrivo di De Gea alla Fiorentina ha avuto un impatto importante ed evidente su tutta la squadra, è stato sicuramente un valore aggiunto per la crescita della formazione di Palladino”.