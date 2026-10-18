A San Siro il Var funziona e il Milan batte l'Atalanta, che sfiora una clamorosa rimonta. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Partita pirotecnica a San Siro dove il Milan ha battuto per 3-2 l'Atalanta nel match delle 18, sfiorando un clamoroso hara kiri nel finale di gara. Il match si era messo in discesa fin da subito, grazie al rigore trasformato da Gonçalo Ramos al 24' e segnalato dal Var. Sul finire del tempo il raddoppio di Rabiot con un destro dal limite.

Nella ripresa scenario che non cambia e Milan che ottiene un altro rigore grazie al Var, per un fallo di mano di Kristiansen: stavolta Ramos se lo fa respingere da Carnesecchi. Ma subito dopo arriva il terzo gol di Gila, di testa su angolo. La partita sembra finita ma Gaetano la riapre con un inserimento in area al 66' e i nerazzurri trovano anche il 3-2 con Krstovic all'81'. Al 90' decisiva una parata di Maignan su Zappacosta che poteva valere il 3-3.

La classifica

La nuova classifica di Serie A: Inter 19, Roma 17, Lazio 16, Milan 15, Como 14, Cagliari 13, Juventus 11, Frosinone 10, Napoli 10, Atalanta 9, Lecce 9, Sassuolo 8, Torino 7, Bologna 5, Udinese 4, Monza 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 3.