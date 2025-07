Sacchini a FN: "La Fiorentina è migliorata molto, si vede subito con Dzeko. Noi bravi a tenere nel primo tempo"

Il giocatore del Grosseto, Samuele Sacchini, è stato intervistato da Fiorentinanews.com al termine dell'amichevole tra i padroni di casa e la Fiorentina:

“Siamo comunque soddisfatti perché abbiamo fatto solamente due allenamenti negli ultimi due giorni. E soltanto oggi avevamo provato sul campo con i nuovi arrivi. Per noi aver retto per quasi tutto il primo tempo è sinonimo di fiducia”.

“La Fiorentina è una squadra forte, può fare molto bene secondo me quest'anno. La rosa si è rinforzata parecchio, prendendo giocatori come Dzeko che stanno già dando una grossa mano. Abbiamo subito visto l'impatto del bosniaco in occasione del secondo gol. Inoltre, sono stati mantenuti giocatori come Kean e Dodo, quindi credo che la Viola possa fare molto bene anche quest'anno”.