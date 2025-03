Piccinelli: "La Fiorentina non è guarita ancora, ma i segnali sono incoraggianti. Ndour mi ha impressionato, sarà un ottimo innesto"

Cristiano Piccinelli, giornalista di Radio Rai e telecronista della partita Fiorentina-Lecce, ha commentato il match anche al PentaSport di Radio Bruno.

“Vitale per la Fiorentina ritrovare la vittoria e provare anche qualcosa di diverso, col cambio modulo che ripropone quello visto a inizio stagione. Ancora non è una guarigione totale, la Fiorentina è in convalescenza ma i segnali dati sono incoraggianti. Che questa vittoria dia serenità per riprendere il cammino andato un po' perso”

“Con questo modulo si esaltano gli esterni, che in una difesa a 4 perdono qualcosa, mentre a 5 li vedo più pericolosi. Può essere una variabile di gioco, soprattutto con un centrocampo muscolare, come Ndour che mi ha impressionato in positivo. Ottimo giocatore che ha fatto tutte le giovanili azzurre, non lo scopriamo adesso: aver giocato all'estero da giovanissimo aggiunge qualcosa al suo gioco. Ha un fisico che lo aiuta molto, abbinato a una buona tecnica: sarà un ottimo innesto per la Fiorentina”

“Sempre pensato che Kean fosse forte, uno che fa una decina di gol nel PSG di Messi e Neymar… Beltran e Gudmundsson, invece, hanno deluso per motivi diversi. L'islandese sta vivendo un momento estremamente negativo, l'argentino si concentra su compiti che hanno poco a che fare con l'attacco nonostante la traversa presa. Le prestazioni di Gudmundsson e la sua inclinazione agli infortuni sono preoccupanti, al Genoa era un giocatore diverso: lui può vincere le partite da solo, e ce ne sono pochi in Italia, ma l'ambiente pretende qualcosa di più da lui"