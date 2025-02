Ospite di Toscana TV, l’ex attaccante della Fiorentina Sauro Fattori si è espresso a tutto tondo sul momento della squadra di Palladino, sottolineando vari aspetti centrali della situazione di casa viola.

“L’allenatore deve trovare soluzioni, la sua bravura sta nel reagire alla situazione che ti si presenta davanti, che magari non è quella che pensavi. Non riesco a trovare un filo conduttore, la Fiorentina ha un rendimento troppo altalenante e questo è preoccupante. Ci sono calciatori, mi soffermo su alcuni di loro, che hanno giocato a ruoli invertiti, ad esempio Zaniolo e Beltran. Il vice Kean è Beltran, che è un centravanti, anche se oggi non saprei come presentarlo. È stato comprato come un attaccante, ma oggi non ha ruolo, gioca da esterno o centrocampista. Il ragazzo è bravo, ma ad oggi non saprei definire il suo mercato. Anche Fagioli ha giocato fuori ruolo”.

‘Zaniolo non è un centravanti, il problema però è che…’

“Palladino è un po’ in confusione e mi dispiace. La Fiorentina fa bene con le squadre forti, giocando di riflesso, quando invece deve impostare, ha dei problemi. Zaniolo non è un centravanti, il problema non è che lo pensano i media ma che lo pensa Palladino. Doveva giocare lui dietro a Beltran. Colpani è entrato e ha ricevuto tantissimi palloni perchè gli altri si nascondevano. Si è preso anche dei rischi ed ha perso il pallone che ha portato al secondo gol anche per questo motivo. Gudmundsson non è in fiducia ed è evidente. Ho visto Valentini contro il Milan e non mi è dispiaciuto”.

‘Frizione Pradè-Palladino e le uscite pubbliche non aiutano’

“Le dichiarazioni nel post gara di Pradè fanno capire che c’è qualcosa che non va, c’è un problema. È la terza volta che il ds viola nel dopo gara fa rumore da inizio anno. Un allenatore o lo supporti oppure no, i panni sporchi si lavano in famiglia. I messaggi, con uscite pubbliche, in questo modo non si mandano al tecnico, ma ai tifosi e tutti gli altri. Ci può stare che non ci sia feeling, però se si ha stima, si parla in separata sede”.