L'ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato a Radio Bruno toccando vari argomenti dell'attualità a tinte viola, concentrandosi soprattutto sull'inizio di stagione della Fiorentina.

“Il ritorno di Pioli è l’acquisto migliore che si potesse fare, una persona serissima che conosce la città a menadito, ed ha già esperienza di quel che trova a livello ambientale. La squadra con il riscatto di Gudmundsson, Fagioli e Gosens, è di livello. La cosa piu importante è pero la permanenza di Dodo, Kean e De Gea sono tanta tanta roba. Abbiamo avuto tutti tanta paura che qualcuno ci potesse portar via il centravanti grazie alla clausola abbordabile, ma il giocatore ha dimostrato di voler restare e quindi adesso ci sono le migliori condizioni. E’ comunque vero che la squadra deve essere completata, sono dell’idea che serva infatti ancora qualche giocatore, ma la cosa piu difficile sarà quella di piazzare gli esuberi: servirà tempo per far si che il mercato si evolva”.

“Mi sono cosparso la cenere sulla testa per Kean: mai avrei pensato potesse esaltarsi cosi”

Ha parlato anche dell’importanza di Moise Kean: “Il problema credo che sia il fatto che Kean è tornato ad essere un giocatore importante dopo varie stagione negative: lo era stato nel PSG ma poi si era perso nelle sue esperienze successive. Ero stato molto critico quando lo scorso anno la Fiorentina lo prese dalla Juventus, garantendogli tra l’altro un importante stipendio, ma mi sono cosparso il capo di cenere più volte alla fine si è rivelato determinante nella scorsa stagione: 65 punti credo sia stato un grande risultato rispetto a quanto fatto in passato. Adesso è chiaro che tutti ci auguriamo che il ragazzo possa replicare i risultati della scorsa stagione, sarebbe importantissimo. C’era stata questa offerta da parte di una squadra dell’Arabia Saudita, ma credo che Commisso abbia fatto di tutto e di più per tenerlo a Firenze”

“La Fiorentina deve modificare la clausola presente nel suo contratto a tutti i costi”

Qualche parola anche sul suo rinnovo di contratto: “Credo che Kean abbia ancora tre anni di contratto, per questo la Fiorentina gli proporrà probabilmente di allungarlo di un ulteriore anno raddoppiandogli l’ingaggio. Credo che i viola abbiano anche tutto il diritto di provare a cancellare, o comunque ad alzare a 70/70, la clausola presente al suo interno. Non ha senso mantenerla a queste cifre: credo che sia una condizione si ne qua non per trovare un accordo e allungare l’ingaggio”.

“Sono convinto che Pioli farà di tutto per esaltarlo”

Ha poi concluso: “Sono convinto che Stefano sappia quanto Moise sia in grado di attaccare gli spazzi e per questo gli modellerà la squadra attorno. La sua fisicità ha avuto la predominanza sulle difese avversarie, perchè privarsene: oltretutto il ragazzo ha dimostrato di essere cresciuto e di essere diventato piu furbo. Il modulo ideale per esaltarlo? Credo il migliore sia il 3-4-2-1, perchè Moise deve avere spazio là davanti, il supporto di Dzeko e Gudmundsson saranno importanti”.