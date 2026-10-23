Chivu vuole i suoi freschi per la Fiorentina: giornata libera dopo la Champions League

Prosegue il calendario senza respiro dell'Inter, che ha appena archiviato la prima vittoria stagionale in Champions League e che si appresta ad affrontare la Fiorentina in campionato. Un tour de force che Chivu deve gestire al meglio, calibrando bene rotazioni e riposo.

Giornata di pausa

Stando a quello che riporta FcInterNews.it, il tecnico nerazzurro ieri ha concesso una giornata libera ai suoi giocatori. La sfida contro lo Shakhtar Donetsk è stata molto dispendiosa, prima della sosta di novembre ci sono ancora 3 partite e quindi il tecnico romeno ha ritenuto necessario consentire ai suoi ragazzi di staccare. La preparazione del match contro la Fiorentina, in scena domenica alle 12.30, ripartirà quindi da oggi.

Solo gli infortunati al lavoro

Gli unici giocatori che hanno proseguito il loro programma di allenamenti sono gli infortunati, che non ci saranno contro i viola e che sperano di essere nuovamente disponibili quanto prima. Si tratta di Lautaro Martinez, Curtis Jones, John Stones e Benjamin Pavard. Già stamani anche il resto della squadra tornerà ad allenarsi: in programma una doppia seduta.