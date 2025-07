Tra mercato e collocazione tattica: il pre-campionato di Beltran con dei quesiti ancora aperti

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, continua a essere al centro delle voci di mercato. Dopo gli interessamenti di club italiani, come nel caso del Sassuolo, e argentini, sono arrivati anche quelli dal Brasile. Eppure, come sappiamo bene, Beltran è un giocatore che si spende moltissimo per la squadra: lavora tanti palloni e cerca sempre di essere utile nella manovra offensiva. Tuttavia, il problema principale resta la scarsa incisività sotto porta. Anche nelle ultime amichevoli estive, pur distinguendosi per impegno e generosità, non ha trovato il modo di essere decisivo come ci si aspetterebbe da un attaccante con le sue potenzialità.

C’è concorrenza nel reparto d’attacco viola

Il reparto offensivo della Fiorentina, nel frattempo, si è fatto sempre più completo e competitivo con gli arrivi di Dzeko e Fazzini e le conferme di Kean e Gudmundsson. Ed è questo dettaglio che potrebbe far pensare a un possibile ridimensionamento del ruolo di Beltran o addirittura a una sua cessione, magari verso un mercato disposto a investire economicamente in modo significativo.

Può essere ancora centrale nel progetto della Fiorentina?

Resta ancora da capire con certezza come il tecnico Stefano Pioli e la dirigenza viola intendano collocarlo nei nuovi schemi tattici. Dopo essere stato un acquisto importante due stagioni fa, è tempo di valutare se e come Beltran possa ancora essere centrale nel progetto. Le riflessioni generali sono attualmente in corso, e molto probabilmente dipenderà anche dalla volontà stessa del giocatore, se restare a contendersi una maglia nell’attacco viola o provare un’esperienza altrove in cerca di maggior minutaggio.