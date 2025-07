Incontro tra Fiorentina e agenti per il rinnovo di Moise Kean, c'è l'apertura del giocatore viola: i dettagli

Arrivano importanti aggiornamenti per quello che riguarda il futuro del centravanti della Fiorentina Moise Kean. L’attaccante classe 2000 dopo un’ottima stagione in magia viola è finito nel mirino di alcuni dei principali club europei e mondiali, costringendo il club gigliato a vivere momenti di apprensione. La clausola presente all’interno del suo contratto, che permette al giocatore di liberarsi per 52 milioni nelle prime due settimane di luglio, ha di fatto costretto la Fiorentina ad un immobilismo che ha di fatto bloccato il mercato.

Primo incontro tra le parti per il rinnovo di Moise Kean

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in queste ore la dirigenza della Fiorentina è a lavoro per trovare un accordo per il rinnovo con il giocatore, confermando la volontà di mettere il giocatore al centro del progetto tecnico di Stefano Pioli. Svanita la paura di perderlo ora che la clausola rescissoria è scaduta, la Fiorentina adesso ha intenzione di blindare il suo attaccante.

L'accordo non è ancora raggiunto ma regna l'ottimismo

I viola ormai da tempo sono al lavoro per prolungare il contratto dell’attaccante italiano, e in questo senso nella giornata di oggi, giovedì 24 luglio, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato è andato in scena un primo confronto positivo tra le parti. C’è volontà di tutti di trovare un accordo, motivo per cui filtra fiducia per la buona riuscita dell’operazione. Le parti si rivedranno nei prossimi giorni per trovare una quadra dal punto di vista economico, ma in casa viola c’è fiducia per il rinnovo dell’attaccante.