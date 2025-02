Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025 Carlo Conti ha parlato a Radio Bruno parlando anche dell'ospite della serata finale Edoardo Bove. Queste le parole del presentatore e noto tifoso della Fiorentina:

“Al di là della mia fede viola la presenza di Edoardo al Festival ha colpito tutta Italia. Volevamo raccontare come vive la vita un ragazzo di 22 anni dopo una cosa del genere. Mi sono accorto che la cosa più importante per lui è rendersi conto di quanto sia stato fortunato e mi ha fatto piacere che abbia avuto un pensiero per chi non ha avuto la sua stessa fortuna, mandando un messaggio di prevenzione”.