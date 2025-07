Prima il malinteso con gli arabi dell'Al-Nassr, poi l'inserimento dell'Atletico Madrid: i Colchoneros si sono accaparrati il centrale David Hancko, passato anche dalla Fiorentina, per una cifra vicina ai 30 milioni. Il roccioso slovacco non ha dimenticato i viola, anzi, menzionandoli anche nel video di presentazione con la nuova squadra.

Hancko si è presentato così: “Non potrei essere più felice, sono nel posto giusto e ringrazio il club per averlo reso possibile, farò di tutto per questa squadra. Simeone? Ciò che ha fatto come calciatore e come allenatore è incredibile, è una delle figure più rilevanti del calcio moderno e non vedo l'ora di lavorarci insieme”.

David Hancko, che ai tempi militava nella Fiorentina, chiese una foto a Diego Simeone

Ricorda poi un aneddoto risalente ai tempi della Fiorentina: “Quando giocavo a Firenze nel 2018 c'era suo figlio Giovanni, eravamo compagni di squadra. Diego venne a vedere una partita, lo vidi nella lounge e gli chiesi una foto”.