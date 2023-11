Il giornalista Giancarlo Padovan è convinto della vittoria della Fiorentina contro la Juventus questa sera al Franchi. Nel suo editoriale per calciomercato.com, ha elencato i tre motivi della sua convinzione. Ecco quanto scrive:

"La Fiorentina batterà la Juventus in forza di tre personali convinzioni. La prima: i viola arrivano da due sconfitte consecutive in campionato (in casa con l’Empoli e a Roma con la Lazio), particolarmente immeritate e, almeno la seconda, determinata da un errore individuale a tempo ampiamente scaduto. Avranno rabbia e volontà di rivincita.

La seconda: la difesa della Juventus, ancora senza Danilo, a parte a Sassuolo (dove franò), non ha subito ancora un gol in trasferta e ne ha presi sei complessivamente. Tuttavia si regge su fragili equilibri: ha i calciatori contati (Bremer, Gatti, Rugani) e non può sempre essere salvata da Szczesny, come contro il Milan. La legge dei grandi numeri incombe.

La terza: la Fiorentina gioca meglio della Juve, ha battuto il Napoli a domicilio e, eccezion fatta per l’Inter, sa come esaltarsi contro le grandi. E la Juve, tra queste ultime, è la grande che eccita di più. Se a questo aggiungiamo che Chiesa (ma è in ballottaggio con Kean) e Vlahovic hanno problemi con il gol, almeno negli ultimi tempi, otteniamo un quadro completo perché esca un risultato che rilancerebbe i viola"